Kiara Fontanesi, ecco come una campionessa di motocross annuncia la maternità

La sei volte campionessa del mondo di motocross ha mostrato la pancia fra una moto grande e una piccola, già pronta per la bimba che verrà

Per quest’anno niente gare. È una rinuncia che ha il sapore della gioia quella di Kiara Fontanesi. La sei volte campionessa del mondo di motocross ha annunciato di essere incinta e lo ha fatto come si addice a una motociclista. Le foto sul profilo Instagram della 25enne parmigiana mostrano l’accenno di pancia, una moto grande e una piccola.La campionessa del mondo aveva già rinunciato alla prima gara stagionale a causa di problemi fisici. Non correrà nemmeno le altre gare della stagione, ma ha già promesso che tornerà dopo la nascita della bambina, prevista per fine novembre.Il papà della piccola è Devin Parenti, 3 volte campione del mondo di Kick Boxing.«Quest’anno non vincerò il campionato del mondo ma sto realizzando il mio più grande sogno: DIVENTARE MAMMA» ha scritto sui suoi profili social. «È stato difficile prendere una decisione cercando di capire quando sarebbe stato il momento giusto considerando la mia carriera, ma ho pensato che quest’anno sarebbe stato il migliore per me (considerando il mio problema fisico che mi ha costretto al riposo) e non sono mai stata così felice nella mia vita!»Nel post ci sono già i piani per il futuro. «La mia priorità è dare il meglio alla bimba durante questi mesi, ma appena nascerà mi metterò subito al lavoro perché non vedo l’ora di correre ancora. Passo dopo passo tornerò in forma e pronto a schierarmi dietro il cancelletto la prossima stagione e come sempre a lottare per il titolo… questa volta non solo per me stessa ma per la mia famiglia. Ti amo Devin e ti ringrazio per aver fatto diventare il mio sogno realtà!».

Chiara Pizzimenti, Vanity Fair