Katie Holmes e Jamie Foxx, l’amore e la teoria dei piccoli passi

Il primo ballo nel 2013, poi – tra smentite e incontri segreti – il rapporto tra i due attori è andato avanti per step, fino al coming out al Met Gala, abbracciati: «Ora sono liberi». Anche se giocare a non farsi scoprire, per un periodo, può essere stato divertente…

Chissà se Katie Holmes e Jamie Foxx hanno mai indossato larghi cappelli o bizzarre parrucche durante i loro incontri segreti. Magari è capitato pure che, desiderosi di andare a cena fuori, prenotassero un intero ristorante per evitare che qualche cliente dall’occhio di lince li fotografasse durante un momento di tenerezza. Di certo, da adesso, non si dovranno più porre alcun problema: i due attori, infatti, hanno deciso di uscire allo scoperto e si sono presentati al Met Gala 2019 come una vera coppia.O meglio, durante il red carpet sono rimasti a distanza, poi però all’interno del museo si sono sciolti e hanno posato abbracciati per i fotografi. Un debutto ufficiale, dato che per anni Katie e Jamie hanno tenuto il loro amore al riparo da flash e obiettivi. Pensare che, secondo i racconti, il primo approccio risale addirittura all’agosto del 2013, quando si ritrovarono a ballare insieme ad un evento benefico newyorchese: finita la musica si scambiarono un affettuoso abbraccio che diede il via al gossip. «Tutto falso», si affrettò a dire lui, «siamo solo amici». In effetti si conoscevano già da un po’: nel 2004 Foxx aveva lavorato al film Collateral insieme a Tom Cruise, storico ex marito di Katie. Che sia stato pure questo un fattore che ha spinto la coppia a tenere tutto nascosto per anni? Persino quando nel marzo 2015 il settimanale Us Weekly li pizzicò vicini in uno studio di registrazione, con le mani che si sfioravano. «Le frequentazioni si sono intensificate», ripetevano gli insider da Los Angeles. D’altronde a Hollywood erano sulla bocca di molti, ma loro continuavano a usare l’amicizia come scudo. Qualcuno arrivò addirittura a ipotizzare che lei avesse un accordo di divorzio molto rigido che, per il bene della figlia Suri, le impediva di avere frequentazioni romantiche per cinque anni: poco plausibile, anche se proprio nel 2017 i due furono sorpresi da TMZ su una spiaggia di Malibù, mano nella mano. Un’uscita allo scoperto? Niente a confronto della cena dei Grammy nel gennaio 2018, seduti a fianco.Sguardi complici, parole sussurrate nell’orecchio: qualcuno avrà pensato, «è fatta». E invece nulla, Jamie e Katie sono tornati a nascondersi, anche se – sempre seguendo la teoria dei piccoli passi – hanno cominciato a farsi vedere più in giro: il gelato a Los Angeles, l’appuntamento a Central Park, la breve vacanza natalizia su uno yacht a Miami. Si è parlato di matrimonio in programma nel 2019, poi all’improvviso un ribaltone e sembrava che la love story fosse agli sgoccioli: loro sono rimasti in silenzio.Fino al Met Gala, quando finalmente hanno confermato la loro relazione con una foto. «Entrambi hanno figli e un lavoro pressante», ha dichiarato una fonte a E! News, «ma da sempre si sono ritagliati del tempo per stare insieme, senza doverlo sbandierare. Adesso hanno pensato fosse giusto togliersi questo peso e viversi la loro storia liberamente, senza preoccuparsi di essere davvero una coppia». Anche se forse, per un periodo, giocare a non farsi scoprire per Katie e Jamie è stato persino divertente.