Avicii, esce Tough Love, da album Tim

Il disco postumo del dj morto nel 2018 è atteso per il 6 giugno

Il 10 maggio esce “Tough Love” il nuovo e secondo singolo di Avicii estratto dall’album “Tim“, in uscita il 6 giugno. Scritto e prodotto da Tim Bergling (ovvero il nome all’anagrafe di Avicii, morto nel 2018) e Vargas & Lagola (Vincent Pontare e Salem Al Fakir), “Tough Love” rimane fedele alla natura contagiosa delle hit di Avicii e al suo desiderio di scoprire nuovi suoni. Al Fakir e Pontare hanno collaborato con Tim a lungo: insieme hanno realizzato tra le varie hit Silhouettes, Hey Brother, Without You. Dopo aver scoperto la musica del nordovest dell’India, nella primavera del 2017, Tim ha suonato una melodia ai due collaboratori: “Curiosamente Tim è riuscito ad incastrare le influenze indiane alla perfezione in un singolo a cui stavamo lavorando – dice Pontare -: era un genio della melodia”.Nei suoi appunti, Tim ha scritto di Tough Love: “Deve essere un duetto. Sarebbe bellissimo fosse una coppia vera, o due persone che hanno lavorato talmente tanto insieme da essere considerate una vera coppia”.

Ansa