Film stasera in TV da non perdere martedì 11 aprile 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 11 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Superman Returns, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Brandon Routh, Kevin Spacey e Kate Bosworth in un film sull’Uomo d’Acciaio diretto da Bryan Singer.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Il padrino, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Capolavoro di Francis Ford Coppola con Marlon Brando che interpreta il boss Vito Corleone.

Revolutionary Road, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nel ritratto di una coppia infelice, per la regia di Sam Mendes.

Arlington Road – L’inganno, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Jeff Bridges e Tim Robbins in una pellicola ispirata all’attentato di Oklahoma City del 1995.

Una vita tranquilla, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Marco D’Amore e Toni Servillo in un dramma. Un uomo in fuga dall’Italia vede il passato bussare alla sua porta.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Mio fratello rincorre i dinosauri, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese in una commedia di formazione che tratta il tema delle disabilità.

Una pallottola spuntata, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Leslie Nielsen in una delle commedie demenziali americane più belle di sempre, nella quale interpreta un goffo detective.

Belli ciao, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Pio e Amedeo in una commedia di Gennaro Nunziante. Due amici di infanzia si ritrovano dopo anni tra differenze e sogni comuni.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Secret Love, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Dramma romantico con Olivia Colman e Colin Firth. Una cameriera incontra di nascosto il suo amante, che sta per sposare un’altra donna.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

The Island, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Action distopico di Michael Bay con Ewan McGregor e Scarlett Johansson. Due cloni tentano una fuga nel mondo reale.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Cast Away, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Tom Hanks in un cult. Un manager naufraga su un’isola deserta cercando di tornare a casa.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Diabolik: Ginko all’attacco!, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Sequel del film sul famoso ladro con Giacomo Giannotti, Miriam Leone, Valerio Mastrandrea e Monica Bellucci.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Imma Tataranni – Sostituto procuratore, ore 21:25 su Rai 1

Nuova stagione della serie televisiva con Valentina Scalera, Massimiliano Gallo e Carlo Buccirosso.

Dalla strada al palco, ore 21:20 su Rai 2

Nuovo talent show che offre la possibilità agli artisti di strada di esibirsi in televisione.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Benfica-Inter, ore 21:00 su Canale 5

Gara di andata dei quarti di finale di Champions League tra portoghesi e nerazzurri.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Quattro matrimoni, ore 21:30 su TV8

Format tv in cui quattro spose vengono messe l’una contro l’altra nel giorno del matrimonio.

Maschi contro femmine, ore 21:25 su Nove

Commedia corale di Fausto Brizzi con Paola Cortellesi, Fabio De Luigi e Paolo Ruffini.