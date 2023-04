Ad “Amici 22” la coppia di ballo Mattia-Benedetta entra in crisi

La ragazza rimprovera al partner di essere scostante nei suoi confronti

Ad “Amici 22” il comportamento scostante di Mattia Zenzola ha irritato la compagna di ballo Benedetta Vari. La loro complicità è stata messa a dura prova durante l’ultima puntata del serale: Mattia è finito al ballottaggio contro il compagno Alessio Cavaliere (che è stato eliminato), ma in un momento così delicato ha allontanato la sua partner.

Ballottaggio difficile

Anche se nell’ultima puntata si è salvato, Mattia non ha preso bene il ballottaggio soprattutto perché ha dovuto sfidare il compagno Alessio. “Quando vai con un amico ti senti quasi in colpa. La prima cosa che ho pensato è che fosse difficile, perché lui è molto bravo e ha ballato molto bene. E’ andata bene ma mi dispiace un sacco”, ha ammesso il ballerino. Non è stato quindi un momento facile, ma nonostante questo non ha voluto al suo fianco la sua partner Benedetta, con cui si allena tutti i giorni. La ballerina è stata eliminata ad un passo dal serale, ma sta continuando il percorso come partner di Mattia.

Le accuse di Benedetta

Dopo aver avuto difficoltà a lavorare con il professionista Umberto, che l’accusato di essere immaturo, ora anche la sua compagna gli fa notare che non si comporta sempre bene con lei. La ragazza l’ha affrontato a viso aperto in sala relax: “Io ho la mia idea di coppia nel ballo. Ho la sensazione di non essere quella persona che ti fa stare bene e tranquillo quando facciamo le cose insieme. Ho sempre l’impressione che facciamo le cose insieme solo quando ti va o ti piace. Nelle situazioni scomode invece io non ci devo mai essere”. Benedetta gli ribadisce che ogni sua azione è dettata dal cuore: “Se sei al ballottaggio io posso mai rimanere seduta? Secondo te non mi alzo per venire a dirti qualcosa? Tu mi dici che vuoi stare da solo, ma poi baci e abbracci chiunque altro ti si avvicina”.

Il carattere particolare di Mattia

Mattia replica però di aver detto a tutti di voler stare per conto suo in quel momento e di apprezzare la presenza di Benedetta: “Mi stai aiutando in questo percorso. Non posso che dirti grazie, sei sempre carina e gentile con me. Le discussioni poi ci sono, è normale, ma ci chiariamo sempre. Ho un carattere particolare, ho difficoltà a farmi capire”. La ballerina, però, replica che probabilmente ha difficoltà a dimostrarglielo: “Sarà, ma io ho seri dubbi. Ci sono giorni in cui mi dai a malapena un bacetto e altri in cui stiamo molto insieme, come ti gira. Non è proprio normale”.