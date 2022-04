Vasco Rossi rivince Telegatti dopo 16 anni

Dopo 14 anni di assenza tornano i Telegatti. E il primo a ricevere la nuova versione dell’iconico premio ideato da Tv Sorrisi e Canzoni è Vasco Rossi, come annunciato dallo stesso settimanale sui suoi canali social. Il Blasco è stato scelto come simbolo della musica italiana che torna a una nuova stagione di concerti negli stadi. Un artista che rappresenta un ponte tra generazioni di fan.



Le statuette hanno ora un nuova veste per celebrare i 70 anni della rivista: nei colori blu, giallo e fuxia, sono state ideate da Cracking Art, il movimento artistico noto per le sue installazioni urbane in tutto il mondo. Ogni opera è realizzata con materiali riciclati e plastica rigenerata, attraverso un procedimento unico nel mondo dell’arte.

Fin da quando è nato nel 1984, il premio veniva assegnato alle star del mondo dello spettacolo seguendo un criterio che prevedeva la divisione in categorie. Ma, come spiega il settimanale “il mondo è cambiato, il modo di fare intrattenimento è cambiato, e la scena si è arricchita con i social, il digitale, lo streaming. E così cambiano anche i tempi e le modalità delle premiazioni”. E così il nuovo Telegatto verrà consegnato in diversi momenti nel corso dell’anno a personaggi della musica, del cinema, della tv e dello sport. Ma non solo: un riconoscimento alle personalità più rappresentative dell’intrattenimento contemporaneo, che per Sorrisi si sono distinte diventando punti di riferimento per il pubblico di tutte le età.

Il Blasco torna a conquistare un Telegatto dopo 16 anni. Nel 2006 ne aveva portati a casa ben tre. Ma la bacheca del rocker di Zocca è piena di statuette, avendo vinto in precedenza come Miglior Tournée nel 1991, Disco dell’Anno (“Gli Spari Sopra”) e Miglior Tournée nel 1993, Artista dell’Anno e Concerto dell’Anno per “Rock Sotto l’Assedio”, nel 1995, Telegatto d’oro come personaggio musicale italiano dell’anno 2005 e miglior tour dell’anno 2004-2005.