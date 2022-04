Johnny Depp – Amber Heard al via il processo. L’attrice: “Spero di voltare pagina”

Continua la battaglia legale e anche le accuse incrociate che coinvolgono l’ex coppia di Hollywood. L’attrice scrive ai fan su Instagram: “Ho sempre conservato amore per Johnny e mi provoca grande dolore dover vivere i dettagli della nostra vita comune di fronte al mondo”

PERCHÉ JOHNNY DEPP FA CAUSA AD AMBER HEARD?

Continua la battaglia legale e lo scambio di accuse tra Amber Heard e Johnny Depp. Nelle prossime settimane, infatti andrà in scena un nuovo capitolo dello scontro giudiziario tra l’ex coppia. Teatro della scena il tribunale della contea di Fairfax, Virginia, fuori Washington, DC in cui si svolgerà un nuovo processo per diffamazione da 50 milioni di dollari intentato da Deep nei confronti della ex moglie, colpevole, secondo l’attore, di averlo diffamato attraverso delle sue dichiarazioni rilasciare al Washington Post (stampato nella contea di Fairfax) nel dicembre 2018. Nell’articolo Amber Heard affermava di essere una sopravvissuta ad abusi domestici. Sebbene Heard non abbia mai menzionato Depp per nome nel pezzo, lo ha implicitamente accusato di violenza domestica dopo aver chiesto il divorzio nel 2016.

IL POST SU INSTAGRAM DI AMBER HEARD



A rinfocolare l’attrito tra i due è arrivato a stretto giro di posta anche un nuovo post sui social della stessa Heard in cui l’attrice ha voluto sottolineare ancora una volta quanto dolore le provochino i ricordi delle violenze domestiche subite nel corso del suo matrimonio con il celebre attore.



Su Instagram la Heard ha dichiarato di provare addirittura ancora amore per il suo ex marito, pur precisando nuovamente di aver subito molti soprusi nel corso della loro relazione.

Sarò offline per le prossime settimane. Come sapete sarò in Virginia dove mi confronterò con il mio ex marito Johnny Depp in tribunale. Johnny mi ha citata in giudizio per un editoriale che ho scritto sul Washington Post, in cui raccontavo la mia esperienza di violenza e abusi domestici. Non l’ho mai nominato, piuttosto ho scritto del prezzo che le donne pagano per parlare contro gli uomini al potere. Continuo a pagare quel prezzo, ma spero che quando questo caso si concluderà, potrò andare avanti e così anche Johnny”.



L’attrice ha poi aggiunto: “Ho sempre provato amore per Johnny e mi provoca un grande dolore dover vivere insieme i dettagli della nostra vita passata di fronte al mondo. In questo momento, riconosco il supporto continuo che ho avuto la fortuna di ricevere in questi anni e nelle prossime settimane farò leva su di esso più che mai”.

I TRASCORSI GIUDIZIARI