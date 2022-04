Fabrizio Prolli, ex ballerino professionista di Amici, sconvolto per le ultime due eliminazioni

Telespettatori sotto scioccati per l’eliminazione dell’ultima puntata di Amici 21.

Nell’ultima puntata, andata in onda domenica 10, gli allievi eliminati sono stati Crytical e Aisha.

A prendere la parola, sotto invito del pubblico è stato Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica Peparini ed ex ballerino professionista del talent show. Fabrizio Prolli ha risposto a delle domandde su Instagram soddisfacendo la curiosità dei fan in merito ad alcune dinamiche che si sono verificate all’interno del talent show.



Secondo il punto di vista di Prolli a trionfare all’interno del talent show sarà una sola persona, pertanto, è normale che uno alla volta verranno eliminati tutti gli altri. Malgrado questo, però, Fabrizio ha detto di reputare la voce di Aisha davvero melodiosa e bellissima. Nel corso del botta e risposta con i fan, però, Prolli è stato chiamato ad intervenire anche su altre faccende.

Nello specifico, un altro utente gli ha chiesto di svelare che cosa pensa di Alex. Da quanto rilasciato da Prolli, “Alex è un un talentuoso allievo della scuola di Amici 21 che, tuttavia, non riesce ad emergere, forse a causa del suo carattere estremamente introverso, ma anche per il giudizio dei giudici.

In generale, poi, Fabrizio ha dichiarato che, secondo il suo punto di vista. le esibizioni di ballo di quest’anno si starebbero rivelando un po’ sottotono rispetto al passato. Il problema, probabilmente, potrebbe risiedere nel fatto che i ballerini non possono avere molti contatti durante il ballo a causa della pandemia. Questo, dunque, potrebbe contribuire a raffreddare gli animi rendendo le esibizioni più sterili.