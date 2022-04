Elisa Isoardi torna (forse) su Rai

Elisa Isoardi per molto tempo è stata lasciata fuori dalla Rai ed il malcontento al riguardo è stato una tappa fissa nelle diverse dichiarazioni da lei lasciate.

A gennaio, Isoardi aveva raccontato a Gente del difficile momento che stava passando:

“Dopo 18 anni di carriera, quando la macchina si ferma, è come se si fermasse tutto. Il telefono comincia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché” aveva commentato.

In questi giorni pare che Elisa Isoardi è impegnata nei colloqui con il responsabile della fascia del DayTime Antonio Di Bella per una trasmissione in onda per il prossimo autunno.



L’ultima volta in veste di presentatrice era stato ormai quasi due anni fa con la conclusione della sua esperienza al timone di La Prova del Cuoco, il programma che aveva ereditato da Antonella Clerici. Nel frattempo è stata presente come ballerina, concorrente di Ballando con le stelle e di naufraga dell’Isola dei Famosi.