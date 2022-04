Drusilla Foer ospite della prima puntata di ‘Ti Sento’

Al via la terza stagione del programma di Pierluigi Diaco

Un ospite, dieci frammenti sonori e una canzone per tornare ad ascoltare e sentire davvero, rivivendo squarci di memoria personale e collettiva: è la formula di “Ti Sento” il programma di Pierluigi Diaco, che dal 12 aprile torna alle 23.45 su Rai 2 per la sua terza stagione televisiva.



Protagonista della prima puntata sarà Drusilla Foer, reduce dalla brillante partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo dove, al fianco di Amadeus, ha saputo divertire ma anche emozionare nel monologo finale, un elogio dell’unicità, un invito ad apprezzare se stessi e le cose che ci rappresentano meglio. L’alter ego dell’attore fiorentino Gianluca Gori si farà coinvolgere in una esperienza “sonora” dai risvolti imprevedibili, in cui l’ascolto, l’emotività, il ricordo, si faranno racconto.



Dieci suggestioni sonore proposte una alla volta nello studio di “Ti sento” dove campeggeranno i disegni di Andrea Camerini, che in tempo reale interpreterà artisticamente i suoni ascoltati.



Ci sarà spazio per una canzone scelta dall’ospite che sarà ascoltata da ospite e pubblico e accompagnata dalle immagini montate dal regista Paolo Severini.