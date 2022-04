Debutta su Cine34 la rassegna «Mai visti in TV»

Martedì 12 aprile, su Cine34 debutta la rassegna «Mai visti in TV». Si inizia con tre autentiche rarità del cinema italiano, tutte in onda poco dopo la mezzanotte.

Titoli per palati curiosi, per sovranisti del cinema autoctono, per amanti del genere. Opere che non possono mancare nella videoteca dell’impallinato di pellicole introvabili, di cui si trovano poche tracce persino nel mare magnum del web.

La partenza, il 12 aprile, è segnata da “La guerra dei robot”.

Scritto e diretto da Alfonso Brescia, si tratta di una produzione a basso costo, che all’epoca tentò di inserirsi sulla scia del successo di capolavori come Guerre stellari.

La critica lo ha definito un «eclatante esempio di “scifi trash”».

Nel cast, curiosamente, due papà di figli oggi famosi: Giacomo Rossi Stuart (padre di Kim Rossi Stuart) e Antonio Sabàto (padre del trumpiano Antonio Sabàto Jr.).

Il 19 aprile spazio al lesbo-intellettualismo in b/n (nonostante sia stato realizzato nei Settanta), de “La ragazza dalle mani di corallo”.

Diretto da Luigi Petrini, con Linda Towne, Susanna Levi e Bernard De Vries, gode della musiche del Maestro Roberto Pregadio, come di eccellenti costumi e fotografia, e di un’estetica curatissima.

Il 26 aprile è l’ora di “Playgirl ’70”, diretto da Federico Chentrens.

Nel cast spicca Ira von Fürstenberg (figlia del Principe Tassilo Fürstenberg e di Clara Agnelli; alla nota socialite è stato persino dedicato un lido, sulla costa nord-orientale della Sardegna: Spiaggia Ira), in compagnia di Jean Sobieski e di Venantino Venantini.

Colonna sonora stra-cult, tra il limone duro e il lisergico, di Piero Piccioni.