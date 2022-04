Bieber, dall’amore per la Vespa nasce il modello unico

Il modello esclusivo, pensato dalla popstar di “Stay”, si caratterizza per la monocromia “total white” e le fiamme disegnate sulla scocca

Dalla Vespa di “Vacanze Romane”, con Gregory Peck e Audrey Hepburn in giro per la capitale, al nuovo modello firmato Justin Bieber, la due ruote della Piaggio è riconosciuta in tutto il mondo come un simbolo della creatività e del design italiano fin dal lontano 1946, anno del suo debutto. In questi anni stilisti e artisti diversi tra loro per generi, da Giorgio Armani a Christian Dior, passando per nomi come quello di Sean Wotherspoon, hanno realizzato collezioni esclusive per il marchio di Empoli. Questa volta tocca alla superstar del pop internazionale: Justin Bieber.

La collaborazione con Bieber si concretizza in nuovo modello esclusivo di Vespa, pensato e disegnato personalmente dalla popstar di ‘Stay’, e caratterizzato dalla monocromia del colore bianco: dalla sella alle manopole, fino ai raggi dei cerchioni. Rappresentate dal tono su tono sono anche il logo del marchio e le fiamme disegnate sulla scocca, il tocco che l’artista ha voluto dare alla ‘sua’ Vespa Sprint.

Una passione, quella per Vespa di Bieber, che nasce da lontano: “La prima volta che ho guidato una Vespa è stato da qualche parte in Europa, probabilmente a Londra o a Parigi. Ricordo di aver visto una Vespa e di aver pensato: voglio guidarne una! Un’esperienza unica. Il vento che mi attraversava i capelli, l’incredibile sensazione di libertà. E’ stato divertente. Amo Vespa e collaborare con un brand così iconico è davvero cool. Avere la possibilità di esprimere me stesso, che sia attraverso l’arte, la musica, le immagini o l’estetica, creando qualcosa dal nulla, è una parte di me. Perché l’obiettivo, nella creazione e nel design, è sempre quello di dare il tuo tocco personale alle cose”. LaPresseJustin Bieber

L’edizione limitata della nuova Vespa, il cui pre-booking aprirà il 20 aprile, è accompagnata anche da una collezione di accessori, come borsa, guanti e casco in total white e con l’aggiunta delle ‘fiamme’ di Bieber.