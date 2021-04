Rebel: La serie tv ispirata da Erin Brockovich in Italia a maggio su Disney+

Con Katey Sagal, il legal drama è una creazione della showrunner di Grey’s Anatomy Krista Vernoff.

Arriva, poche ore dopo l’atteso debutto negli Stati Uniti, l’altrettanto attesa notizia che Rebel, la nuova serie tv della showrunner di Grey’s Anatomy Krista Vernoff con la vincitrice del Golden Globe per Sons of Anarchy, Katey Sagal nei panni di un personaggio basato su Erin Brockovich, sarà disponibile in Italia dal 28 maggio in esclusiva su Star all’interno di Disney+.



La trama e il cast di Rebel

Ispirata dalle più recenti esperienze di vita del personaggio portato già sul grande schermo da Julia Roberts nel 2000, la serie racconta la storia di Annie ‘Rebel’ Bello (Sagal), difensore legale dei colletti blu senza una laurea in legge. Una donna divertente, disordinata, brillante e coraggiosa, Rebel ha estremamente a cuore le cause per cui si batte e le persone che ama, e quando si impegna in una lotta in cui crede è disposta a vincere a ogni costo. Il resto del cast include John Corbett (Sex and the City) nel ruolo di Grady Bello, il terzo marito della protagonista; James Lesure (Good Girls) di Benji, il collega con il quale è stata sposata prima di Grady; Lex Scott Davis (The L Word: Generation Q) di Cassidy, la figlia di Rebel e Benji che lavora come avvocato; Tamala Jones (Castle) di Lona, la sorella di Benji; Ariela Barer (Runaways) di Ziggie, la ribelle e vulnerabile figlia adottiva di Rebel; Kevin Zegers (Fear the Walking Dead) di Nate, un medico e il figlio maggiore di Rebel; Sam Palladio (Nashville) di Luke, un avvocato giovane e sexy che lavora nello studio di Benji; e il nominato all’Oscar Andy Garcia (Il padrino: Parte III) di Julian Cruz, un avvocato al quale Rebel chiede spesso consigli.

Parla Erin Brockovich

“Rebel non è solo la mia storia, è la storia di tutti noi“, ha affermato Erin Brockovich in un comunicato. “C’è un eroe che vive in ognuno di noi e sono davvero entusiasta che Krista Vernoff e ABC portino il loro visionario storytelling in questa serie. Il nome Rebel trasmette auto-emancipazione, coraggio e ambizione, anche nella peggiore delle circostanze. Non riesco a pensare a qualcuno che possa interpretare questo ruolo meglio dell’inarrestabile Katey Sagal, che è una vera forza, così come il resto di questo cast straordinario“.

