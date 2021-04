Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro vogliono un bambino

Stanno insieme da oltre un anno e convivono a Roma: un figlio sarebbe la ciliegina sulla torta

E’ passato poco più di un anno dall’inizio della loro storia, e Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono prontissimi ad allargare la famiglia. Qualche mese fa sono andati a vivere insieme a Roma, lui le ha regalato un anello prezioso e ora un figlio sarebbe proprio la ciliegina sulla torta. “Non ci siamo ancora messi all’opera, ma prima o poi ci piacerebbe” ha detto l’influencer al settimanale Gente.

“Clizia si è trasferita a Roma per lavoro e questa scelta ci ha dato l’opportunità di coronare il desiderio di stare sempre vicini“, ha raccontato Paolo, che con la sua compagna condivide una quotidianità spensierata. Sui social raccontano il loro amore fresco e allegro, mentre coltivano il sogno di dare un fratellino o una sorellina a Nina, la bimba che la Incorvaia ha avuto dal suo ex Francesco Sarcina. “Insieme guardiamo avanti, nella stessa direzione. Con questa casa abbiamo gettato le fondamenta per costruire una famiglia“, ha detto lei a Gente.

Quando ha conosciuto Paolo, Clizia era reduce da una storia d’amore turbolenta, finita a pesci in faccia. Ora ha trovato la sua stabilità, un porto sicuro dove mettere il cuore in pace: “Siamo legati da oltre un anno: il nostro amore per me ha significato una rinascita. Vivere insieme è un bellissimo traguardo. Un passo importante che abbiamo desiderato e ponderato con testa e cuore, per poter scrivere ogni giorno, uno al fianco dell’altro, la più bella storia d’amore mai raccontata“.

