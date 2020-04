Santiago De Martino, compleanno in quarantena: per i 7 anni in casa giungla con tanto di dinosauro, videochiamate con gli amichetti e pitture…

Il figlio di Belen e Stefano festeggia, mamma e papà fanno di tutto per divertirlo. Il piccolo ha spento le candeline davanti allo smartphone dopo l’happy birthday

Santiago De Martino celebra il suo compleanno in quarantena. Per i 7 anni, compiuti ieri, 9 aprile, il figlio di Belen e Stefano, si diverte, nonostante non ci sia nessuna festa organizzata. Mamma e papà gli ricreano in casa una giungla, con tanto di dinosauro. Il bambino spegne le candeline davanti allo smartphone. In videochiamata ci sono gli amichetti di scuola che in coro gli cantano l’happy birthday, poi via ai giochi creativi, uno su tutti: la pittura.

Non è un compleanno come gli altri. L’emergenza Coronavirus obbliga tutti a non uscire. Belen e Stefano desiderano che il loro figlioletto non si senta troppo solo. La giornata è interamente dedicata a lui. Dopo la video chiamata degli amici, ecco che ci si lascia andare. Il bambino dipinge, ma non su un foglio bianco: sulla propria faccia e su quella della mamma.

La showgirl lo lascia fare, Stefano De Martino riprende tutto. Ci sono anche i nonni, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, in quarantena con la figlia maggiore, anche se in un appartamento vicino nello stesso palazzo.

“Oggi il mio ometto compie 7 anni. Buon compleanno Santi, continua a crescere così piccolo mio, creativo, sensibile ed appassionato. Sono fiero di te. Ti amo tanto, tanto quanto? Come avresti risposto tu qualche anno fa : ‘Tutta la Jungla!’”, scrive sul social il ballerino e conduttore 30enne. Una dedica al figlio piena d’amore la sua. “Che la tua vita sia sempre una festa! Te amo cuore mio! Feliz cumpleanos!”, sottolinea mamma Belen.

















