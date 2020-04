Radio2 Live colonna sonora del week end di Pasqua

Il fine settimana di Pasqua su Rai Radio2 avrà una colonna sonora che profuma d’estate e che prepara gli ascoltatori, seppure a casa, a temperature sempre più miti. Stasera, dalle 21.00, andrà in onda uno degli appuntamenti più emozionanti dello scorso Summer Tour, quello de Le Vibrazioni dal palco di Porto Recanati. Una delle band pop rock italiane più longeve, che dal suo esordio nel lontano 1999 non ha mai smesso di far sognare, torna “on air” con un Radio2 Live che non deluderà gli amanti della musica dal vivo. Domenica 12 aprile, dalle 22.00, a scaldare la domenica pasquale sarà Noemi, “on air” con un live molto partecipato dal palco di Senigallia in occasione del CaterRaduno 2019. Da “Vuoto a perdere” e “Sono solo parole”, al soul e rhythm and blues tipici del suo repertorio, passando per il rock e la musica d’autore, la voce graffiante e potente della cantante romana ha emozionato il pubblico numerosissimo che affollava la piazza, ed emozionerà ancora il pubblico a casa.

I Radio2 Live saranno anche su RaiPlayRadio.it/Radio2 e sulla app RaiPlay Radio, sempre con la voce narrante di Carolina De Domenico.