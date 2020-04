Eccomi Puglia: iniziativa delle celebrità e dei vip della Puglia

La campagna lanciata sui social network

Sono tantissimi i testimonial che hanno partecipato all’iniziativa Eccomi Puglia. L’iniziativa è una campagna per il sostegno del Sistema Sanitario pugliese avviata dalla Protezione civile regionale e dalla Eegione. Ecco quali sono alcuni personaggi famosi che hanno aderito all’iniziativa:

Bianca Guaccero, Ermal Meta, Michele Riondino, Giuliano Sangiorgi, Mietta,Alessandro Greco e molti altri. Infatti, i Vip hanno aderito all’iniziativa con dei video su Instagram.

I personaggi famosi con Eccomi Puglia hanno lanciato una raccolta fondi per aiutare e sostenere i medici della Puglia impegnati nei vari ospedali. Infatti, per molti operatori è difficile ottenere i dispositivi di protezione che sono necessari per lavorare in sicurezza con i pazienti affetti da covid-19.

Quindi, attraverso i loro video, i testimonial di Eccomi Puglia hanno deciso di aiutare e di invitare tutti i cittadini pugliesi e non a fare una donazione sul conto corrente della Regione Puglia. Così si aiutano medici e paramedici del territorio pugliese.

