Domani torna “La Corrida”, su Rai1

Tutto pronto per la quarta puntata de “La Corrida”, il primo talent people dello spettacolo italiano. Il nuovo appuntamento è fissato per domani, in diretta in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.25. Padrone di casa Carlo Conti, con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Le prime tre puntate hanno confermato l’affetto che da 51 anni il pubblico ha per questa trasmissione, nata da un’idea di Corrado e Riccardo Mantoni. Quelle portate sul palco televisivo sono sì esibizioni di dilettanti allo sbaraglio, ma capaci di lanciare anche messaggi importanti. Come quello del vincitore della scorsa settimana, il triestino Gabriele Greco, che si è esibito suonando la chitarra con la tecnica del fingerpicking. Sul suo strumento, ecco impresse scritte contro la violenza: “no war, no racism, no violence, no prejudice”.

Un’altra storia che ha commosso il pubblico è stata quella del trionfatore della seconda puntata, Antonio Rustighi, che ha emozionato tutti non solo intonando “Natural Woman” di Aretha Franklin”, ma anche per la sua vicenda personale, segnata da un passato in cui ha dovuto fare i conti con la sua obesità che gli impediva di trovare la fiducia in se stesso. Ma tutti coloro che si sono esibiti fino a oggi hanno lasciato il segno e alcuni di loro sono tornati nei paesi di provenienza accolti con tutti gli onori del caso.

In questo quarto appuntamento, dunque, andranno in scena nuovi partecipanti, pronti a conquistarsi la fiducia del pubblico presente con esibizioni di certo al di fuori dal normale e inimitabili. Piccoli sketch tra balli, canti, imitazioni, acrobazie, magie, poesie e tanto altro, portati sul palco all’insegna di quell’ironia e di quel sapersi prendere in giro tipici di quella sana provincia italiana che diverte e fa divertire. In pochi minuti dovranno conquistarsi gli applausi del pubblico o andare incontro al suo disappunto, non appena il semaforo posto al centro del palco diventerà verde. Alla fine, i più acclamati saranno di nuovo giudicati in studio per l’elezione del vincitore finale, che si porterà a casa una targa ricordo. Come da tradizione, poi, tra il pubblico in sala saranno scelti i ballerini, che dovranno esibirsi a fine puntata in improbabili coreografie, accompagnate dal corpo di ballo di Fabrizio Mainini.

Come da prassi, prima della presentazione del concorrente numero uno in gara, il conduttore sceglierà una valletta (o valletto) dal pubblico che affiancherà Ludovica Caramis nel corso dell’intera diretta, mentre ogni singola esibizione dei “dilettanti” sarà preceduta da un videomessaggio inviato da parenti o amici.

“La Corrida” è una produzione Rai in collaborazione con Magnolia (Banijay Group). Gli autori sono Carlo Conti, Mario d’Amico, Emanuele Giovannini, Antonio Miglietta, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi. La regia è di Maurizio Pagnussat.