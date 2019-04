Stasera andrà in onda, su Rai1, la terza puntata di “Mentre ero via”

Terzo appuntamento con la fiction “Mentre ero via”, stasera alle 21.25 su Rai1, con Vittoria Puccini, Giuseppe Zeno, Flavio Parenti, Francesca Cavallin, Antonia Fotaras, Riccardo Antonacci, Carmine Buschini, Mariano Rigillo, Paolo Romano, Ugo Piva, Anna Melato, Stefania Rocca e la regia di Michele Soavi. Monica, giorno dopo giorno, tenta di riprendersi la sua vita, ora sono i figli l’unica priorità che le interessi veramente. Convince sua figlia Sara ad andare in un centro di cura per disturbi alimentari e ne vince in parte le prime ostilità. Sarà proprio una confidenza di Sara a farle venire i primi dubbi su come stiano realmente le cose, e a farle sospettare che non tutti le stiano dicendo la verità. A quel punto, presa dal panico, Monica corre da Stefano: forse i ricordi sulla sua relazione con Marco non sono reali e lei non ha tradito la sua famiglia, forse i dubbi di Stefano sono leciti e c’è qualcosa di più dietro la morte di Gianluca e Marco…