Jennifer Lopez e il coraggio di sposare un Dongiovanni: «Io so la verità»

La cantante convolerà a nozze con l’ex star del baseball Alex Rodriguez, etichettato da alcuni come «traditore seriale». Ma lei ha fiducia: «Del resto non mi interessa»

L’amore non guarda in faccia a nulla. Neppure alle voci di gossip, specialmente se datate nel tempo. Jennifer Lopez sposerà Alex Rodriguez, nonostante qualcuno stia provando a convincerla che non sia una scelta saggia. Il motivo? L’ex star del baseball sarebbe un «traditore seriale» che – stando ai racconti di un altro ex giocatore di baseball, José Canseco – avrebbe già messo le corna pure a J. Lo: «Si sentiva con la mia ex moglie», ha scritto pubblicamente su Twitter, «ho visto messaggi e chiamate».

Accuse forti, alle quali Jennifer per oltre un mese aveva deciso di non replicare. Oggi però, incalzata sul tema durante un’intervista con Charlamagne Tha God a The Breakfast Club on Wednesday, ha rotto il silenzio e ha detto poche ma significative parole: «Io conosco la verità. So chi è lui e lui sa chi sono io. Del resto non mi importa. Adesso siamo felici», ha aggiunto J. Lo ai microfoni della radio Power 105.1. «Non lasceremo che persone esterne escano fuori e ci diano consigli sulla nostra relazione».

Insomma, il quadretto presenta elementi visti e rivisti. Da una parte un uomo con la fama di dongiovanni, che ha collezionato flirt con donne bellissime e famosissime, da Madonna a Cameron Diaz passando per Kate Hudson. Dall’altra una donna sicura del contrario: o meglio, convinta che lui – a 43 anni suonati – abbia deciso di mettere la testa a posto. Tutto il resto, appunto, non conta: neppure che la sua ex moglie, Cynthia Scurtis, abbia chiesto il divorzio accusandolo di averla tradita più di una volta.

E non importa neppure che una modella, nello specifico Lauren Hunter, abbia rivelato al National Enquirer dettagli piccanti: «Quando è a letto con lei, pensa a me», aveva dichiarato nel 2017, «lo conosco da tempo, facciamo sesso selvaggio». In un simile contesto qualsiasi amica metterebbe in guardia Jennifer, che ha alle spalle già tre matrimoni: «chi tradisce una volta, tradirà di nuovo», dice un detto popolare, supportato anche da una recente ricerca pubblicata sulla rivista Archives of sexual behaviour.

Ma J. Lo, com’è giusto che sia, ascolta il cuore e va avanti per la sua strada. D’altronde in amore ci vuole coraggio, no?

Nicola Bambini, Vanity Fair