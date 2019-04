Emanuele Filiberto: “Non ho tradito mia moglie”

Dopo quattro anni di assenza dal piccolo schermo, il principe Emanuele Filiberto di Savoia è tornato in tv ospite di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso dove ha raccontato la sua verità sui rumors che parlano di un suo presunto tradimento. Da qualche tempo infatti, i gossip parlano di una sua relazione con la vedova Laeticia Hallyday, ai danni di Clotilde Courau, sua moglie dal 2003 e dalla quale ha avuto due figlie: Vittoria di Savoia, nata nel 2003, e Luisa di Savoia, data alla luce nel 2006. Emanuele Filiberto ha tenuto a precisare che non c’è nulla di vero in tutto questo e che lui non ha mai tradito la moglie: “Questa notizia mi rattrista. Ho perso un anno e mezzo fa uno dei miei migliori amici, il marito di Laeticia, Johnny Hallyday. Gli volevo tanto bene, era un fratello e un amico. Mi vedo con la vedova di Johnny perché siamo molto amici. Tre giorni fa addirittura ero a casa sua, lavorando in America loro gentilmente mi ospitano. Clotilde lo sa più di chiunque altro”.

