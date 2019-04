Milly Carlucci: “Mi sono fratturata un piede”

“Sono stata un po’ latitante nei giorni scorsi perché c’è un problema, la frattura del piede, del metatarso del quarto dito, quindi frattura completa. Ne avrò per sei settimane, sto facendo di tutto per accorciare i tempi ma le ossa ci mettono un certo tempo a saldarsi”. Milly Carlucci, in un videomessaggio inviato alla Vita In Diretta, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, ha rivelato la sua recente disavventura. La conduttrice di Ballando con le stelle è andata in onda per ben due puntate senza sapere di avere un piede fratturato, ma sabato scenderà di nuovo in pista: “Si va avanti con una gamba sola, zoppicando con l’altra”.

ANSA