Amadeus, prossimo conduttore di “Sanremo”? Sarebbe una bella cosa

(di Tiziano Rapanà) Qualche ore fa, ho ricevuto un messaggino su WhatsApp: “Amadeus farà Sanremo, l’anno prossimo!”. Chi mi ha scritto è una grande ammiratrice di Amadeus. Non riesce a contagiarmi con il suo entusiasmo, non è una brava influencer per dirla con un anglicismo in voga. La notizia non è stata confermata, è solo un’indiscrezione che mi lascia indifferente. “Guarda che non è sicuro”, le ho risposto con una piccola dose di cattiveria. “Scrivici, comunque, un articolo”. E ti pareva! La mia amica, come sempre, non si smentisce mai. Per le mie cose dimostra una totale indifferenza, mentre per i successi degli altri a lei estranei si esalta. Comunque non è l’unica. Amici cari, non avete idea dei consigli e suggerimenti che ricevo su WhatsApp. Mi chiedono di scrivere dei programmi più strani, per poi – ovviamente – commentarli secondo il loro giudizio, natualmente lusinghiero. Talvolta do retta ai consigli e seguo quanto suggerito. Il più delle volte, però, non mi piace e sono allora costretto a scrivere peste e corna della fiction o trasmissione. Comunque non mi dispiacerebbe vedere Amadeus a Sanremo. Amadeus, classe 1962, è un presentatore che mi è sempre piaciuto. Lo stimo molto, perché è riuscito a superare i duri colpi della vita. Nasce artisticamente con Claudio Cecchetto. Poi arriva la gavetta tanta e massiccia, che culmina con la conduzione del Festivalbar. Qualche anno più tardi arriva il trionfo con L’Eredità (Rai1). Nonostante sia arrivato allo zenit del successo, rischia: passa a Mediaset con il quiz Uno contro centro e perde. In teoria, non è un clamoroso flop, ma comunque Amadeus si è giocato tutto e deve ricominciare. Ritorna a fare la gavetta con la radio, piccole cose in tv fino ad arrivare a presentare ben otto edizioni di Mezzogiorno in famiglia, programma di Rai2 di Michele Guardì (pare vicino alla chiusura del sipario, almeno così raccontano i rumors). Adesso si è ripreso, conduce con profitto Soliti ignoti. Il ritorno, programma che presenta ‪da lunedì al venerdì, alle 20 e 40, su Rai1. Non so se le indiscrezioni diventeranno realtà. Tuttavia un uomo che ha una storia così bella e così dura merita di condurre Sanremo, perché è un bell’esempio di lottatore che, nonostante i colpi presi, non è caduto al tappeto. Peraltro Amadeus è un ottimo conduttore: il particolare non è secondario, se si pensa che in quest’ultimi anni Sanremo ha vissuto della scialba conduzione di presentatori improvvisati.

