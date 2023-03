“Indiana Jones e il Quadrante del Destino”, nuove immagini in attesa dell’uscita

Il quinto capitolo dell’iconica saga con Harrison Ford sarà nelle sale dal 28 giugno

Novità per il quinto capitolo dell’iconica saga di Indiana Jones, interpretato da Harrison Ford. Mentre è iniziato il conto alla rovescia, è stato annunciato il nuovo titolo che sarà “Indiana Jones e il Quadrante del Destino” oltre all’uscita ufficiale italiana, prevista per il 28 giugno nelle sale italiane. Intanto è stato diffuso anche il nuovo teaser del film che mostra nuove immagini delle avventure dell’eroe archeologo.

La trama

L’azione si svolge con un prologo nel 1944, che si conclude però nel 1969, mentre l’uomo sta sbarcando sulla Luna e il professore Henry Jones sta per ritirarsi con la moglie Marion a vita privata per andare in pensione. La sua figlioccia però lo porterà a cambiare idea e a riprendere in mano la frusta per mettere a tacere i suoi nemici.

Ultima volta nei panni di Indy

Come Harrison Ford stesso ha affermato a settembre 2022 si tratterà dell’ultima apparizione nei panni dell’archeologo. L’attore dirà quindi addio al Borsalino in testa e alla giacca di pelle che gli hanno fatto vestire i panni dell’avventuriero archeologo a partire dal 1981 con “I predatori dell’Arca Perduta”, poi con “Il tempio maledetto” (1984), “L’ultima Crociata” (1989) e “Il regno del Teschio di Cristallo” (2008). L’attore che compirà 81 anni a luglio, ha raccontato il risultato impressionante del ringiovanimento digitale a cui è stato sottoposto il suo personaggio nella pellicola, realizzato utilizzando l’intelligenza artificiale: “È fantastico, è la mia faccia a quell’età”.

Altri protagonisti

Oltre a Harrison Ford, nel nuovo film tornerà John Rhys-Davies nei panni di Sallah Mohammed Faisel el-Kahir, amico e compagno di molte delle avventure dell’archeologo. Tra le novità, vedremo all’opera Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”) nel ruolo della figlioccia Helena, Mads Mikkelsen nei panni dello scienziato ex-nazista Voller, e Boyd Holbrook in quello del suo braccio destro Klaber. Nel cast ci sono anche Thomas Kretschmann, Shaunette Renée Wilson e Antonio Banderas.

Il cast tecnico

Il film è diretto da James Mangold (“Le Mans ‘66 – La grande sfida”, “Logan – The Wolverine”), e prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. Sarà il primo della saga a non essere diretto da Steven Spielberg. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale “I predatori dell’arca perduta” del 1981.