Elisabetta Canalis in topless, fondoschiena da paura sul terrazzo

Sfoggia le curve in un post social ad alto tasso erotico

Elisabetta Canalis sfoggia le curve in un post social ad alto tasso erotico. Scatti in cui non fa vedere il volto ma in compenso mette in mostra il fondoschiena tonico e gli addominali scolpiti. Sensuale come solo lei sa essere si crogiola languida al sole e manda in estasi i follower.

Elisabetta Canalis ha un fisico strepitoso e lei lo sfoggia con orgoglio. Sui social non esita a mostrarsi in lingerie o con topless ad alto tasso erotico. Il segreto, oltra a una particolare benevolenza di Madre Natura, è anche nella costanza nell’allenamento: lo sport è la sua passione e lei non rinuncia mai al fitness.

Al capolinea con Brian Perri

Non c’è nessuna ufficialità, ma ormai la fine del matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri sembra un dato di fatto. Si erano sposati ad Alghero nel 2014 alla presenza di tanti vip e hanno avuto una bambina, Skyler, nel 2015. L’ex velina ha lasciato la villa che condivideva a Los Angeles con l’affermato chirurgo spinale e si è trasferita in un appartamento con vista panoramica sullo Skyline della città. Né lei né il marito hanno mai detto pubblicamente di essersi lasciati, ma gli indizi sembrano non lasciare spazio a dubbi.

Un nuovo amore in Italia

Non solo sembra aver messo fine al suo matrimonio con Brian Perri, ma sembra anche che abbia già trovato un nuovo amore. Il fortunato è Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing (sport che anche lei pratica a livello agonistico) con cui è stata paparazzata di recente a Milano in occasione della Fashion Week in atteggiamenti intimi. Lei lo ha raggiunto nella palestra dove si addestra e poi si sono ritagliati momenti a due nell’appartamento della showgirl tra un impegno e l’altro. Finora erano stati visti insieme più volte per motivi sportivi, ma sembra che adesso le ragioni siano ben più romantiche.