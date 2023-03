“C’è posta per te”, Gerry Scotti e Marco Mengoni da Maria De Filippi per l’ultima puntata

Sabato 11 marzo, in prima serata su Canale 5, si chiude la ventiseiesima edizione del people show

Ultima puntata per “C’è posta per te“. Il people show di Maria De Filippi chiude l’ennesima stagione trionfale sabato 11 marzo, in prima serata su Canale 5. In studio, per due regali speciali, ci saranno due ospiti d’eccezione: Gerry Scotti e Marco Mengoni.

“C’è posta per te” si prepara quindi a chiudere la sua ventiseiesima stagione. Un appuntamento ormai tradizionale per il pubblico televisivo, grazie al quale Maria De Filippi ha portato nelle case grandi emozioni, sentimenti, sorrisi, storie di vita, amori e tante sorprese.

Per la puntata di sabato 11 marzo i due ospiti speciali saranno dunque Gerry Scotti e Marco Mengoni. Il primo è uno dei volti più amati e seguiti del panorama dello spettacolo italiano, conduttore e mattatore tv che da oltre trent’anni intrattiene e appassiona il pubblica a casa. Il secondo è il fresco vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo uno dei maggior protagonisti della musica italiana degli ultimi dieci anni.