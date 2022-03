Pierpaolo Pretelli debutta in radio: entra nella squadra di R101

A partire dal 18 marzo, tutti i venerdì mattina dalle 11 alle 12, nel programma “Procediamo”

Pierpaolo Pretelli entra ufficialmente nella famiglia di R101.

A partire dal 18 marzo farà compagnia agli ascoltatori ogni venerdì mattina (dalle 11 alle 12), nel programma “Procediamo” condotto da Fernando Proce con la partecipazione di Regina e Sabrina ‘Bambi’, on air tutti i giorni dalle 9 alle 12 in radio su R101 e in tv sul canale 67 del digitale terrestre.

“Chi mi conosce sa quanto amo la radio e sono felice e orgoglioso di comunicarvi che finalmente faccio parte della famiglia di R101. Non vedo l’ora di iniziare”, scrive su Instagram Pretelli.

Questa è la prima esperienza radiofonica di Pierpaolo, che, dopo le imitazioni di “Tale e Quale Show” e la sua partecipazione nella “Domenica In” di Mara Venier, si mette in gioco ai microfoni di “Procediamo”, il programma che fa ascoltare le canzoni più belle dagli anni ’90 ad oggi, tra musica e entertainment.