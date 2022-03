“John Wick” su Italia 1 in prima serata

Venerdì 11 marzo, in prima serata su Italia 1 va in onda il film “John Wick” diretto da Chad Stahelski.

John Wick (Keanu Reeves), dopo aver perso sua moglie Helen a causa di una malattia terminale, vede recapitarsi alla porta un cucciolo di beagle di nome Daisy. L’animale è l’ultimo dono della sua amata, accompagnato da un biglietto che lo esorta a non scordare mai come si fa ad amare.

Tempo dopo, John sta facendo il solito giro in macchina con la sua ormai inseparabile cagnolina e incontra in una stazione di benzina un trio di gangster russi. Il leader Iosef (Alfie Allen) insiste per comprare la sua auto, una Ford Mustang del ‘69, incassando a più riprese una risposta negativa. Arrabbiati, i mafiosi seguono John a casa sua quella notte, lo fanno cadere privo di sensi, rubano la macchina e uccidono Daisy…

Lo sapevate che:

– Il film è il primo di una trilogia composta da John Wick 2 (2017), e John Wick 3 (2019).

– Il regista Chad Stahelski è stato lo stuntman di Keanu Reeves in Matrix (1999).

– La preparazione di Keanu Reeves per il ruolo prevedeva un intenso addestramento nell’uso di armi e arti marziali (otto ore al giorno per quattro mesi).