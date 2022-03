Elon Musk e Grimes di nuovo genitori: è nata Exa Dark Sideræl

L’imprenditore e la musicista hanno dato il benvenuto alla seconda figlia, che come il primogenito ha un nome più che originale. Ecco cosa significa e perché è stato scelto

Cresce la famiglia di Grimes ed Elon Musk. Dopo X Æ A-12, (successivamente modificato in X Æ A X-II) un maschietto venuto al mondo nel maggio 2020, la cantante e l’imprenditore hanno dato il benvenuto a una bambina, che è stata chiamata Exa Dark Sideræl. Ad annunciare il lieto evento è stata la neo mamma, nel corso di un’intervista a Vanity Fair USA, che le dedica la cover del numero di aprile.



Il nome della bambina, la cui data di nascita non è stata rivelata, è ricco di significati, così come era stato per il primogenito.

Grimes, nome d’arte di Claire Elise Boucher, ha spiegato che Exa è un termine informatico, mentre Dark si riferisce all’ignoto: «Le persone lo temono, ma in realtà è l’assenza di fotoni. La materia oscura è il meraviglioso mistero del nostro Universo». E poi Sidæreal, che a detta della musicista avrebbe una grafia «più elfica rispetto a siderale», a cui comunque il nome va ricondotto. «È il tempo vero dell’Universo, delle stelle e dello spazio profondo, non il nostro tempo relativo sulla Terra». Rimanda, però, anche al personaggio preferito di Grimes ne Il Signore degli Anelli, Galadriel. Unica alternativa possibile presa in considerazione? Odysseus. «Una bambina con questo nome sarebbe stata il mio sogno», ha confessato la neo mamma, ma alla fine Exa ha avuto la meglio.

Un nome che, nonostante la grande originalità, è di certo più portabile rispetto a quello del fratellino. Anche nel suo caso il significato era più che profondo: «X è la variabile sconosciuta, Æ, la dicitura elfica di Ai (amore e/o intelligenza artificiale), A-12, il precursore dell’SR-17 (il nostro velivolo preferito)», aveva spiegato Grimes all’indomani del parto.

La nascita della seconda figlia della coppia ha destato una certa sorpresa perché lo scorso settembre i due si erano lasciati.

Grimes ha confermato il ritorno di fiamma, anche se non si possono definire una coppia tradizionale. «Siamo molto fluidi, viviamo in case separate, siamo migliori amici. Ci vediamo sempre, ma abbiamo le nostre cose da fare e non mi aspetto che gli altri capiscano».

La libertà li porta ad essere molto felici: «È il periodo migliore della mia vita», ha confermato la musicista, che con Musk sogna una famiglia numerosa: «Abbiamo sempre voluto tre o quattro figli». Sono sulla strada giusta.



