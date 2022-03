Ascolti tv ieri: Doc perde migliaia di spettatori, GF Vip risale. Chi ha vinto

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda giovedì 10 marzo 2022

La settima puntata di Doc – Nelle tue mani 2, come da previsioni, ha conquistato in scioltezza gli ascolti della prima serata di giovedì 10 marzo 2022, intercettando 5.7 milioni di utenti (26% di share). Da rilevare, però, che rispetto a una settimana fa, la fiction di Rai Uno ha perso circa 400mila utenti (il 3 marzo a seguire gli intrecci della serie tv furono in 6.1 milioni, share al 27.4%). Si risolleva invece il Grande Fratello Vip 6 che nella sfida contro Doc di sette giorni fa aveva fatto registrare un forte calo: ieri il reality di Canale Cinque ha avuto l’attenzione di 3.1 milioni di utenti, share al 20.5% (il 3 marzo 2.8 milioni di spettatori, 17.4%).

Sul fronte talk, Dritto e Rovescio (Rete Quattro) e PiazzaPulita (La7) hanno praticamente ottenuto i medesimi risultati. Bene Tv8 che ha proposto la sfida di Europa League tra Atalanta e Bayern Leverkusen, seguita da oltre 1 milioni di spettatori.

Di seguito i dati relativi agli ascolti e allo share della prima serata: