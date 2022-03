Andrea Damante apre le porte di casa (un tempo condivisa con Giulia De Lellis) a MTV Cribs Italia

L’ex tronista ha svelato ogni dettaglio della sua dimora milanese oggi condivisa con la giovane fidanzata Elisa Visari

Quello che sembrava essere il nido d’amore per una coppia oramai matura come quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis è invece finito per essere la dimora del dj e della giovanissima attrice Elisa Visari con la quale sta da oltre un anno. Laddove un tempo c’era la scritta a neon Gdl il dj e la nuova si sono scambiati il primo bacio, un gran limone dichiara l’ex tronista alle telecamere di MTV Cribs Italia che hanno svelato ogni angoo del lussuoso appartamento milanese.

Un caminetto green, ma anche un divano oversize condiviso con la fidanzata e i due pelosi (Justin e Toby) che vivono con loro.

Non poteva mancare uno studio di produzione, la stanza preferita dal dj dove si rifugia ogni qualvolta che rientra dalle vacanze o da un tour, ma anche un “corridoio” celebrativo per il suo Inter, la passione che il dj condivide con la famiglia fin da quando era bambino.

I due fidanzati non si sono poi sottratti dall’aprire le ante degli armadi piene di vestiti e svelare il contenuto del loro frigo. Una dimora a dimensione famiglia, con un tocco esplosivo legato principalmente all’attività di Damante.



