Rete 4, torna “Dritto e rovescio”

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia sarà ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio” – in prima serata, su Retequattro. Al centro della puntata, la nuova stretta sulle misure per frenare la curva dei contagi, la corsa all’approvvigionamento di vaccini e l’organizzazione delle somministrazioni, con i problemi derivanti dalle scelte fatte da ciascuna regione nel dare precedenza a determinate categorie piuttosto che a persone ritenute più fragili.

Nel corso della serata un’ampia pagina sarà dedicata alla crisi economica che sta diventando sempre più grave per le categorie maggiormente colpite dalle chiusure: il decreto Sostegno a cui sta lavorando il Governo e che dovrebbe vedere la luce la prossima settimana riuscirà a dare risposte concrete? E ancora, l’annoso tema del business dell’accoglienza: quale sarà la posizione del nuovo esecutivo nei confronti dell’immigrazione? Infine, un approfondimento sulla filiera alimentare del Made in Italy che rischia di essere penalizzata non solo dalla pandemia ma anche da alcune norme europee.

Tra gli ospiti della puntata: il senatore Maurizio Gasparri (FI), i deputati Beatrice Lorenzin (Pd) e Giovanni Donzelli (FdI) e Vittorio Sgarbi.