Rai3, stasera andrà in onda l’ultima puntata di “Lui è peggio di me”

Stasera, va in onda alle 21.20 su Rai 3 il quarto ed ultimo appuntamento di “Lui è peggio di me”, il “sit show” della coppia Marco Giallini e Giorgio Panariello.

Due grandi professionisti solo apparentemente molto diversi per uno spettacolo esilarante. Un unico studio che si divide in due scene diverse che si intersecano tra monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo. Nel corso delle serate si alterneranno momenti di grande musica, sulle note della band diretta da Maurizio Filardo, a momenti di cucina, teatro, attualità e tanto altro.

Nell’ultima puntata di “Lui è peggio di me”, tanti amici e colleghi che si alterneranno sul palco e si cimenteranno in gag inedite insieme ai due padroni di casa: Mara Venier, Alessandra Amoroso, Emma, Nek, Piero Pelù, Edoardo Bennato, Dario Ballantini, Franco Di Mare, Enzo Miccio, Raul Cremona, Leonardo Fiaschi, Sigfrido Ranucci.