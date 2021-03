Iker Casillas e Sara Carbonero si separano: “Lui vive già in un appartamento da solo”

Sara Carbonero e Iker Casillas si separano. La notizia arriva direttamente dalla Spagna attraverso la rivista di gossip Lecturas, che in esclusiva rivela: “L’ex calciatore vive già da tempo in un appartamento vicino a quello della giornalista e dei loro figli”. Una separazione avvenuta, pare, di comune accordo già da alcune settimane, e di cui parenti e amici più stretti erano già a conoscenza.



Poche settimane fa la giornalista sportiva ha subito un intervento per una recidiva di un tumore alle ovaie e Iker le è stato particolarmente vicino. I due sono stati fotografati mentre uscivano dall’ospedale insieme. Nulla faceva pensare ad una rottura. La loro separazione risalirebbe tuttavia, a prima ancora dell’intervento, stando alla stampa spagnola.

Anche Iker ha avuto seri problemi di salute nel 2019, dopo essere stato colpito da un infarto.La relazione tra i due è diventata pubblica durante il Campionato mondiale di calcio 2010 in Sudafrica. Poco dopo la finale vinta dalla Spagna sull’Olanda per 1-0, nell’intervista postpartita, Casillas interruppe la Carbonero per baciarla in diretta, un’immagine che ha fatto il giro del mondo.

Tgcom24