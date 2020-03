Teo Mammucari lascia la giuria di Tu si que vales: il motivo

Perché Teo Mammucari ha deciso di lasciare il ruolo di giurato a Tu si que vales

A settembre Teo Mammucari non tornerà a Tu si que vales. Il conduttore non parteciperà alla registrazioni della nuova edizione che, come sempre, partiranno in estate. A lanciare lo scoop il sempre informato Chi, nel numero in edicola da mercoledì 11 marzo. Teo ha lasciato lo show prodotto da Maria De Filippi dopo tre anni di onorato servizio. Mammucari è infatti arrivato nella trasmissione nel 2016, con il ruolo di quarto giurato. Stando a quello che si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini il 55enne ha scelto di andare via per dedicarsi ad un nuovo progetto televisivo. Di più non si sa, tanto che non è chiaro se si tratta di un format Mediaset o Rai considerata l’ultima apparizione a Il cantante mascherato di Milly Carlucci.

“Cambio di giuria a Tú sí que vales, il programma dei record di Maria De Filippi. Nella prossima edizione, confermati la De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Non ci sarà invece Teo Mammucari, che tornerà in video con un nuovo progetto”, si legge sul giornale edito da Mondadori. Dunque se Teo ha scelto di andare via, Sabrina si è convinta a restare. Del resto la presenza della Ferilli ha messo d’accordo tutti e il suo contributo ha dato nuova linfa vitale allo spettacolo. Nulla si sa della conduzione: saranno confermati anche Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni?

Come sempre Tu si que vales tornerà in onda il prossimo autunno. Magari già da settembre come accaduto in passato (ad eccezione dello scorso anno dove è partito più tardi per lasciare spazio ad Amici Celebrities). Le registrazioni delle puntate inizieranno però a Roma in estate.



















