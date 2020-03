Giulia De Lellis torna a sentire Andrea Damante e diventa conduttrice

Ultimi gossip su Giulia De Lellis: addio Andrea Iannone, rispunta Andrea Damante

Mentre l’Italia affronta l’emergenza Coronavirus, continuano a trapelare gossip sulla vita privata di Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta affrontando questo periodo di quarantena a Roma, insieme alla sua famiglia. Di Andrea Iannone non c’è traccia e Giulietta non lo nomina mai neppure nelle stories Instagram, dove è attiva quotidianamente. Ormai appare sicuro che la loro storia sia finita da un po’ e il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 11 marzo, è tornato a ribadirlo. Ad oggi sono ignoti i motivi della rottura ma pare certo che la De Lellis abbia ormai abbandonato la villa di Lugano del pilota. E, colpo di scena, è tornata a risentire l’ex fidanzato Andrea Damante, rivisto di recente alla settimana della moda di Milano.

“Chiusa (temporaneamente) la storia con Andrea Iannone, Giulia De Lellis è tornata a vivere a Pomezia, ha ripreso a sentire il suo ex (mai dimenticato) Andrea Damante e si prepara alla conduzione di un programma tv leggero e allegro”, fa sapere la rivista diretta da Alfonso Signorini. Non è chiaro di quale format si parli ma è probabile che si tratti di Giortì, trasmissione prodotta da Maria De Filippi che vede protagonista Giulietta con Gemma Galgani del Trono Over di Uomini e Donne. Tornando al presunto ritorno di fiamma tra la De Lellis e Damante, i diretti interessati preferiscono tacere per il momento. Ma ai più non è sfuggito il dettaglio social trapelato nei giorni scorsi.

Nei giorni scorsi Giulia De Lellis ha cancellato dal suo account Instagram tutte le foto riguardanti Le corna stanno bene su tutto, il best seller che racconta proprio il suo amore tormentato con Andrea Damante. Quest’ultimo, com’è ormai noto a tutti, ha più volte tradito la sua ex corteggiatrice. Ma i due hanno forse capito di amarsi ancora? Appuntamento alla prossima puntata di questa appassionante telenovela!

















