Coronavirus, l’appello di Bocelli via social: “Senza disperazione, combattiamo tutti assieme”

Le star si mobilitano via Instagram per mandare messaggi di incoraggiamento

Senso civico e speranza: anche la voce italiana piu’ amata al mondo, quella di Andrea Bocelli, si unisce al coro dei colleghi e affida ai social un messaggio importante per sensibilizzare le persone a rimanere a casa per contenere il più possibile il contagio da Coronavirus. “Per il momento è fondamentale attenersi alle regole e fare tutto il possibile per combattere questa battaglia tutti assieme e alla fine ce la faremo”, dice il tenore in un messaggio video. Da Londra intanto anche Mika condivide una clip: “Cerchiamo di stare uniti anche nella lontananza”, è il messaggio del cantante.

“Carissimi amici, eccomi qua a casa con tutta la mia famiglia fortunatamente, tutti insieme e a casa resto per senso civico, per dare una mano ai tanti amici che sono impegnati sul fronte della sanita’, che mi mandano messaggi veramente allarmanti e allarmati”, dice Bocelli in collegamento video e lancia il suo appello: “Io credo che la situazione sia molto seria ma che presa seriamente, senza panico, senza disperazione, possa essere vinta anche in tempi relativamente brevi. Per il momento e’ fondamentale attenersi alle regole che ci danno gli operatori del settore e fare tutto il possibile per combattere questa battaglia tutti assieme e alla fine ce la faremo. Per ora bisogna restare a casa”.