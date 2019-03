Stasera il “Barone Rosso” di Red Ronnie racconterà il nuovo cantautorato femminile italiano

Torna l’apprezzato appuntamento del Barone Rosso, programma di Red Ronnie, diventato per molti il pilastro del lunedì sera. Il programma che esiste ormai da 7 anni (ha debuttato sull’ex piattaforma on demand Streamit) è celeberrimo per la sua unicità prossemica, che l’ha reso uno spazio altro dalla televisione legata alla divulgazione musicale. La puntata di stasera la possiamo definire speciale, perché racconterà – con la complicità della grande artista Grazia Di Michele (nota per avere scritto e interpretato anche il celebre brano Le ragazze di Gaugain) – il nuovo cantautorato femminile italiano. Con Red Ronnie ci saranno Roberta Giallo, Claudia Megrè, Francesca De Fazio, Eleonora Betti, Ilaria Argiolas. Il programma andrà in onda, dalle 21, sui canali social di Red Ronnie (ossia sul suo profilo Facebook, Youtube, Periscope e Twitch)