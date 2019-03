Domani Rai3 trasmetterà una nuova puntata di “Tutta salute”

Nella puntata di Tutta salute, in onda domani, alle 10.40 su Rai3, si parlerà di scompensi cardiaci, un problema che interessa un milione d’Italiani. Come affrontarli? Se ne parlerà con Maria Grazia Bongiorni, direttore di cardiologia presso l’Ospedale di Pisa, che sarà ospite di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada. Il pesce allevato è meno sano di quello pescato in mare aperto? Quale ruolo ha all’interno di un’alimentazione equilibrata? E’ vero che bisognerebbe scegliere tipologie di pesce diverso a seconda della stagioni? Lo dirà Adriana Albini, docente di patologia generale dell’Università degli Studi Milano-Bicocca.

I germi possono provocare fastidiose infezioni, come ci si può difendere attraverso una corretta igiene personale? Farà chiarezza Walter Ricciardi, professore ordinario di igiene presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, che sarà ospite di Carlotta Mantovan.