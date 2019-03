Stasera Rai5 trasmetterà un altro episodio della serie che racconta i Beatles

La gloria e il successo: gli anni fra il 1962 e il 1966 segnano l’inizio del fenomeno denominato Beatlemania. Sono gli anni in cui la band trova i più preziosi collaboratori: George Martin – comunemente detto “il quinto Beatle” – che trasformerà le loro intuizioni melodiche in una trama musicale fresca ed efficace come arrangiatore in sala d’incisione, e Brian Epstein, manager dall’intuito imprenditoriale determinante per l’estetica dei Beatles e il loro successo iniziale. La maturità artistica del gruppo di Liverpool è da molti critici considerata la pubblicazione di “Revolver”, album del 1966. I Beatles raggiungono le vette più alte di qualsiasi altra band che li ha preceduti, e sembra che nell’Olimpo di queste icone pop il sole splenda sempre. Lo racconta il quarto episodio della serie “The Beatles – A Long and Winding Road”, in onda alle 23.55 su Rai5.