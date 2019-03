Stasera Benigni sarà il super ospite dell’ultima puntata del “Lessico amoroso” di Rai3

Ultima puntata di “Lessico Amoroso”, in onda alle 23.10 su Rai3, dal titolo “Dio come ti amo”, colonna sonora del programma dello psicoanalista Massimo Recalcati che ha percorso con profondità e attraverso un linguaggio nuovo per la televisione le tappe fondamentali del discorso amoroso.

Nella puntata, Recalcati lancia la possibilità dell’amore che dura per sempre e ne restituisce il mistero dando voce alla poesia, contro i dogmi della psicoanalisi che con Freud e Lacan analizzano invece il lato oscuro dell’amore, la sua proiezione narcisistica e la sua inevitabile autodistruzione, .

Farà irruzione nella trasmissione Roberto Benigni. A lui Recalcati lascerà la parola e spazio ai suoi monologhi in uno scambio di ruoli gioioso, ironico e di altissimo livello artistico. Come se la psicoanalisi facesse un passo indietro di fronte all’arte unica vera interprete del mistero dell’amore.