Ilary Blasi ipnotizzata da Teo Mammucari durante una festa a casa

La conduttrice cade tra le braccia dell’amico: esperimento riuscito

Ilary Blasi non ha paura di provare nuove esperienze, soprattutto quando può fare affidamento su Teo Mammucari, suo compagno di tante avventure in tv. Durante una cena casalinga tra amici, la conduttrice si lascia ipnotizzare dal collega. Ilary segue le istruzioni e si abbandona totalmente tra le braccia di Teo: l’esperimento è riuscito alla perfezione.

Ilary Blasi e Teo Mammucari si sono riuniti con un gruppo di amici per una bella cena in compagnia. Tanti i manicaretti in tavola, ma il piatto forte è la performance del conduttore che si diverte a ipnotizzare alcuni commensali. Il primo a farsi coinvolgere è Stefano Mezzaroma, seguito da Ilary che non ci pensa due volte a mettersi nelle sue mani e provare l’esperienza. Teo la fa rilassare e lei si abbandona tra le sue braccia, poi alle domande degli altri presenti la showgirl scoppia a ridere: “L’ho detto io al suo inconscio”, spiega il mentalista.

Sempre più social

Da quando ha archiviato il matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi sembra essere sempre più allegra e spensierata. Non è mai stata così social e con i follower condivide i suoi viaggi e i momenti di svago con gli amici. Per un po’ ha tenuto segreta la relazione con Bastian Muller, ma piano piano ha seminato indizi e qualche foto che non lascia spazio a dubbi sul loro sentimento.

L’amore con Bastian Muller

Tra Ilary Blasi e Bastian Muller la relazione procede a gonfie vele. Per i primi mesi si sono frequentati a distanza, raggiungendosi appena possibile per un weekend d’amore. Hanno trascorso fine settimana appassionati a Zurigo, vacanze a Bangkok e poi sulla neve con tanti amici, tra cui Michelle Hunziker. Alla fine hanno fatto il grande passo e il manager tedesco ha passato qualche giorno a Roma, nella casa che fino a poco tempo fa la showgirl condivideva con Francesco Totti. Teo Mammucari è stato bravissimo con il suo esperimento d’ipnosi, ma la vera magia è riuscito a farla solo Bastian!