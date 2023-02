Cinema: muore a 91 anni il grande regista spagnolo Carlos Saura

Domani avrebbe ricevuto il Goya d’onore a Siviglia. “Sono stato fortunato nella vita facendo ciò che mi attraeva di più: ho diretto cinema, teatro, opera e ho disegnato e dipinto per tutta la vita”

Il regista spagnolo Carlos Saura, in continua lotta con la censura fino alla morte del dittatore Francisco Franco e poi simbolo dell’impegno nel post franchismo, è morto oggi nella sua casa di Madrid all’età di 91 anni per un’insufficienza respiratoria. La scomparsa è avvenuta un giorno prima che l’Accademia Spagnola delle Arti e delle Scienze Cinematografiche gli consegnasse il Goya d’Onore a Siviglia. Il suo ultimo film, “Las paredes hablan”, è uscito una settimana fa in Spagna, segno, secondo l’Accademia, “della sua instancabile attività e del suo amore per la professione fino all’ultimo momento”.

Per il premio Saura aveva espresso la sua gratitudine, dicendo: “Sono stato fortunato nella vita facendo ciò che mi attraeva di più: ho diretto cinema, teatro, opera e ho disegnato e dipinto per tutta la vita”.

Nato come Carlos Saura Atarés a Huesca il 4 gennaio 1932, fratello del pittore Antonio Saura Atarés (1930-1998), il regista ha ricevuto tre volte la nomination all’Oscar per il miglior film straniero: per “Mamà compie 100 anni” nel 1980, “Carmen Story” nel 1984, e “Tango” nel 1999.

Saura ha avuto un lungo sodalizio artistico con Geraldine Chaplin, figlia del grande Charlie Chaplin, che divenne in seguito la musa e la protagonista di molti suoi film, a partire da “Frappé alla menta” (1967), che vinse al Festival di Berlino l’Orso d’argento nel 1968 e, poi “Lo stress è tre, tre” (1968), “La tana” (1969), “Anna e i lupi” (1973).

Il rapporto artistico divenne anche una lunga relazione sentimentale, da cui nel 1974 nascerà uno dei sette figli del regista. Il sodalizio artistico con Geraldine Chaplin continuò con “Cría cuervos”, che nel 1976 vinse a Cannes il premio speciale della giuria, con “Elisa, vita mia” (1977), “Gli occhi bendati” (1978) e “Mamà compie 100 anni” (1979).

Prolifico e intuitivo, Saura non è stato solo uno dei registi chiave degli anni ’60, ’70 e ’80. Il suo lavoro è stato apprezzato da intere generazioni e oltreconfine. E’ stato citato da Martin Scorsese, Woody Allen e Steven Spielberg, ed è venerato da registi spagnoli contemporanei come Paco Plaza, Raúl Arévalo e Carlos Vermut. “Qui mi sento sempre più amato”, disse in un’intervista rilasciata nel 2016 alla radiotelevisione pubblica spagnola Rtve.

Nella sua lunghissima cinquantennale carriera si segnalano tra gli altri suoi film “El jardin de las delicias” (1970); “Elisa, vida mia” (1976); “Eldorado” (1988); “Flamenco” (1995); “Taxi” (1996); “El séptimo día” (2004); “Iberia” (2005); “Fados” (2007); “Io, Don Giovanni” (2009). Saura ha diretto anche i documentari “Flamenco, Flamenco” (2010), “Zonda: folclore argentino” (2015) e “Renzo Piano, an architect for Santander” (2018).

Il regista è stato omaggiato dal premier spagnolo Pedro Sánchez: è stato “una figura fondamentale della cultura spagnola: “Diciamo addio al regista dell’immaginazione, ma ci rimane il suo cinema”, ha aggiunto.