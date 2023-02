Chiara Ferragni premiata con il Telegatto: “Lo dedico alla mia famiglia e al mio team”

“Per la straordinaria performance di debutto al Festival di Sanremo e anche, ma soprattutto, per il suo costante impegno a sostegno delle cause che aiutano a rendere la società civile migliore”

Chiara Ferragni è stata premiata da Tv Sorrisi e Canzoni con il Telegatto, il riconoscimento più amato dagli artisti. Il premio è stato consegnato alla co-conduttrice, al fianco di Amadeus e di Gianni Morandi, al Festival di Sanremo da Aldo Vitali, direttore del brand punto di riferimento per gli appassionati del mondo dello spettacolo, “per la straordinaria performance di debutto al Festival di Sanremo e anche, ma soprattutto, per il suo costante impegno a sostegno delle cause che aiutano a rendere la società civile migliore” ha dichiarato lo stesso Vitali.

La Ferragni, che tornerà sul palco dell’Ariston in occasione della finalissima di Sanremo, ha così commentato l’emozione per questo premio: “Dedico il Telegatto alla mia famiglia e al mio team. Alla mia famiglia per ovvie ragioni, al mio team perché sono qui grazie al lavoro che facciamo tutti insieme. Sono molto orgogliosa di quello che abbiamo portato su questo palco. Il Telegatto è un’icona quindi sono contenta di averne ricevuto uno anche io, così non sono più l’unica in famiglia che non ce l’aveva”.

Il Telegatto, divenuto un’opera d’arte green realizzata dagli artisti di Cracking Art in occasione dei 70 anni di Tv Sorrisi e Canzoni, è stato consegnato presso la redazione di Sorrisi al Royal Hotel di Sanremo, dove ogni giorno il direttore Aldo Vitali accompagnerà tutti gli appassionati del Festival con contenuti esclusivi sul magazine, sul sito e sui social.

Impegno per le donne

“Pensati libera” era scritto sulla stola sfoggiata durante la prima serata. E proprio la libertà delle donne è una delle battaglie che Chiara Ferragni porta avanti con orgoglio, anche collaborando con l’associazione D.i.Re., rete nazionale di antiviolenza. Lo ha raccontato, oltre che sul palco di Sanremo in un’intervista a Vanity Fair: “Il silenzio non mi appartiene” ha detto l’influencer, parlando delle forti limitazioni e pressioni subite da ex fidanzati e della sua voglia di dire basta, e farlo davanti ai suoi 28,5 milioni di follower.

Prima dell’inizio del Festival Chiara aveva dichiarato di aver deciso di devolvere il suo compenso alla rete nazionale antiviolenza D.I.RE. L’imprenditrice digitale lo aveva annunciato in una conferenza a Palazzo Parigi, a Milano, dove ha scelto di indossare una maglia con la scritta “Girls supporting Girls”.

La stessa influencer ha sottolineato di essere tata spesso vittima di violenza psicologica: “La violenza fisica è più facile da riconoscere, per me è più importante parlare di violenza psicologica, di cui io sono stessa sono stata vittima. Ci sono atteggiamenti da non sopportare, che vanno riconosciuti per dire ‘non me lo merito’…”.