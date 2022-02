Vanessa Incontrada è tornata single? Pare proprio sia finito l’amore con Rossano Laurini

L’amore è eterno finché dura e forse quello tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è arrivato al capolinea. Mentre si attende l’arrivo sul piccolo schermo della nuova serie tv Fosca Innocenti, previsto per venerdì 11 febbraio, in cui l’attrice interpreta il ruolo di vice-questora, si rincorrono le voci secondo cui la storia tra l’ex modella spagnola e l’imprenditore sarebbe giunta al termine.



Considerati una delle coppie più solide e riservate del mondo dello spettacolo, Vanessa e Rossano hanno sempre vissuto la loro storia lontano dai riflettori e con la stessa riservatezza avrebbero deciso di chiudere il loro rapporto. Secondo voci non confermate, sembra che la coppia, legata sentimentalmente dal 2007, non abbia retto la convivenza forzata del primo lockdown e che per questo abbia deciso di lasciarsi. Scorrendo i profili social, l’ultima foto insieme postata dall’imprenditore risale infatti al marzo 2019: un ritratto di famiglia insieme alla moglie Vanessa, al loro figlio Isàl, oggi 13enne e a Diletta, avuta da una precedente relazione del Laurini. Di recente poi l’imprenditore si è goduto una vacanza alle Maldive con i due figli e della compagna neanche l’ombra.



L’inizio della relazione tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini era stato molto chiacchierato. All’epoca l’imprenditore era sposato con Chiara Palmieri, sorella dell’allora fidanzato dell’attrice e le due donne, in quanto cognate, erano molto amiche. Quando nel 2007 si sono innamorati l’uno dell’altra, i rapporti tra Chiara e Vanessa si sono naturalmente incrinati e l’attrice si è attirata su di sé molte critiche e pettegolezzi, da cui ha più volte cercato di difendersi. “Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto. Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una frattura. L’amore non si ruba. Le uniche due cose della vita che non possiamo controllare sono l’amore e la morte”, aveva dichiarato una volta al magazine Amica l’ex modella. “Lei ha semplicemente detto che le dispiaceva tanto per quello che era successo – aveva replicato Chiara Palmieri –. Si era allontanata da me. Con tutto il rispetto e senza creare inutili polemiche dico solo che, se veramente ci tieni a un’amica, quando ti accorgi di esserti innamorata di suo marito ti allontani da lui, non da lei!”.



A distanza di 15 anni, sia Vanessa che Chiara sono rimaste entrambe scornate dallo stesso uomo. Chissà se nel cuore dell’affascinante imprenditore toscano ci sarà posto per un’altra donna o se, d’ora in avanti, vorrà dedicarsi solo ai suoi due figli.



elle.com