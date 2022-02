La tendenza delle case discografiche d’acquistare i cataloghi degli artisti

Sting vende il suo catalogo musicale alla Universal Music: cifra stimata in 300 milioni di dollari. L’accordo comprende la totalità delle opere soliste di Sting e quelle con i Police, tra cui successi come Roxanne, Every Breath You Take, Shape Of My Heart, Englishman In New York, Desert Rose

Sting ha venduto il suo intero catalogo musicale a Universal Music Publishing Group (UMPG) per una cifra che non è stata resa nota, ma stimata in circa 300 milioni di dollari. L’accordo riguarderebbe sia i diritti per le sue canzoni – più di 600 – sia per le royalties come autore. Ciò includerebbe tutto il repertorio del cantante britannico (all’anagrafe Gordon Sumner), comprese le canzoni pubblicate con i Police. Così i futuri incassi provenienti dal futuro utilizzo delle canzoni di Sting andranno direttamente alla UMPG.

Universal era già proprietaria della produzione musicale di Sting, da solista e con i Police. L’accordo è stato annunciato in un periodo in cui l’industria discografica sta indirizzando notevoli investimenti verso l’acquisto dei cataloghi dei grandi cantanti; tra gli ultimi accordi annunciati ci sono Bruce Springsteen (si parla di circa 550 milioni di dollari) e Bob Dylan (che avrebbe ottenuto una cifra maggiore) da parte di Sony.

A rendere noto l’accordo è stata la Universal: “Abbiamo acquistato il catalogo musicale della carriera di Sting, 17 volte vincitore del Grammy Award. Questo accordo storico e completo – sottolinea Universal – a livello mondiale per il catalogo di uno dei cantautori di maggior successo commerciale e acclamato dalla critica dell’ultimo mezzo secolo, comprende la totalità delle opere soliste di Sting e quelle con i Police, tra cui Roxanne, Every breath you take, Shape of my heart, If I ever lose my faith in you, Fields of gold, Desert rose, Message in a bottle, Englishman in New York ed Every little thing she does is magic, tra innumerevoli altri successi globali”.

Il compositore, cantautore, attore, autore e attivista di origine britannica ha venduto più di 100 milioni di album nel corso della sua carriera e ha creato alcune delle canzoni pop più famose e di grande impatto culturale degli ultimi decenni. In qualità di cofondatore, frontman e bassista dei Police, insieme a Stewart Copeland e Andy Summers, Sting è diventato uno degli artisti più venduti al mondo. I Police hanno pubblicato cinque album in studio tra il 1978 e il 1983, vincendo sei Grammy Awards e due Brit Awards. La band è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2003.

Sting ha dichiarato: “Sono lieto che Jody e il team di Umpg si occupino e gestiscano il mio catalogo di canzoni. Per me è assolutamente essenziale che il lavoro della mia carriera abbia una casa in cui sia apprezzato e rispettato, non solo per entrare in contatto con i fan di vecchia data in modi nuovi, ma anche per presentare le mie canzoni a un nuovo pubblico, musicisti e generazioni. Nel corso della mia carriera, ho avuto una relazione lunga e di successo con la Universal come partner dell’etichetta, quindi è stato naturale unire tutto in un’unica casa fidata, mentre torno in studio, pronto per il prossimo capitolo”.