Jurassic World Il Dominio: ecco il trailer ufficiale italiano!

Uscirà al cinema il 9 giugno Jurassic World: Il Dominio, nuovo episodio della serie di Colin Trevorrow con Bryce Dallas Howard e Chris Pratt, ed è appena arrivato il trailer italiano

L’attesissimo nuovo capitolo della saga di Jurassic World, Jurassic World: Il Dominio, ancora diretto da Colin Trevorrow e con nuovi dinosauri, nonché il ritorno di Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e soprattutto del trio di Jurassic Park: Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern per i quali il tempo non appare mai passato. E adesso siamo in grado di mostrarvi il trailer ufficiale italiano del film in uscita nei cinema italiani il 9 giugno prossimo.

Jurassic World: Il Dominio, la trama ufficiale e il trailer italiano

Il Dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.