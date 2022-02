I 10 migliori film da vedere a San Valentino

San Valentino è alle porte: ecco qualche spunto per festeggiarlo davanti a un film romantico. Al cinema oppure sul divano, in streaming

San Valentino e l’infallibile programma “film + …”

Il lieto fine potrebbe essere davvero a portata di mano o di click, se a San Valentino ci si abbandona alla magia della sala o dello streaming per sognare o coronare lovestory. È vero, ci sono canali, come Hayu e Discovery+, quasi totalmente dedicati all’amore, declinato in appuntamenti bizzarri, incontri a scatola chiusa o tenuta adamitica, e matrimoni al buio, ma cosa ci racconta Hollywood oggi in fatto di sentimenti?

Spesso si va a colpo sicuro scongelando un classico d’annata, uno di quelli del passato prossimo con Julia Roberts o con Hugh Grant. Ma ci sono serate in cui l’ebbrezza del nuovo solletica la curiosità, soprattutto se per esempio segna il ritorno al genere romance da parte di dive del calibro di Jennifer Lopez. L’artista, peraltro, ormai è diventata anche nella realtà paladina degli amori perduti e ritrovati, dea delle seconde chance e patrona degli ex. Nostra signora dell’happy ending, a dispetto dei divorzi, punta su fiori d’arancio, diamante al dito e proposta in grande stile con Marry Me. Ma è in ottima compagnia perché è proprio febbraio il mese che più di tutti sugella promesse di Cupido.

Per qualche spunto sui festeggiamenti della ricorrenza, trucchetto per come mettere la parola fine al periodo di singletudine o semplicemente appuntamento galante:



1. I want you back (Amazon Prime Video)

Per la serie: certi amori non finiscono.

Una ragazza, Emma (Jenny Slate) viene mollata dal tipo che frequenta da diciotto mesi, Noah (ha il volto di Scott Eastwood, il figlio di Clint), ma non ci sta. Situazione simile per Peter (Charlie Day), scaricato dopo sei anni da Anne (Gina Rodriguez): neppure lui si dà per vinto. I due si coalizzano per riprendersi gli ex e ne combinano delle belle.



2. Marry Me (al cinema dal 10 febbraio)

Nella categoria: Notting Hill ,scansati.

Jennifer Lopez è una super star, Kat Valdez, che pianifica nozze sul palco in diretta con il collega Bastian (Maluma, al debutto in un film). Peccato che poco prima del fatidico sì scopre di essere stata tradita. Non si dà per vinta e decide di convolare a nozze col primo che capita, uno sconosciuto nel pubblico del suo concerto, Charlie (Owen Wilson).



3. Dalla mia finestra (Netflix)

Vale a dire: Quasi stalker, quasi amore.

Tratto dall’omonimo romanzo bestseller (edito da Sperling & Kupfer), il racconto parte da premesse improbabili: lei (Raquel) è ossessionata da lui (Ares) e lo sbircia ossessivamente da casa. Quando finalmente lo conosce, però, iniziano a starsi sui nervi. Il passo da nemici/amici a fidanzati è breve?



4. Eiffel (Sky Cinema Uno)

Altrimenti detto: Paris, je t’aime.

La scatenata interprete di Sex Education, Emma Mackey diventa eroina romantica, contesa tra due uomini sullo sfondo della costruzione del monumento simbolo della Francia, la Torre Eiffel. L’idea nasce dopo la costruzione della Statua della Libertà e arriva come la celebrazione di una passione proibita. Insomma c’è chi riceve un mazzo di fiori e due cioccolatini e chi, invece, diventa musa di uno dei luoghi più iconici al mondo.



5. Pretty Woman (Disney+)

Ovvero: Quella gran… fortunata di Cenerentola.

Non esiste alcuna classifica romantica che possa omettere Pretty Woman e le sue escargot lanciate dal tavolo del pranzo. L’idea che una donna sfruttata e presa a schiaffi dalla vita possa ricevere una seconda chance è una speranza a cui si vuol credere a tutti i costi. E se come bonus arriva Richard Gere in limousine bianca, allora benvenga.



6. Il sole è anche una stella (TIMVision)

Altrimenti detto: ode alla serendipity.

Un incontro casuale si trasforma nella storia d’amore più magica che esista. Il film, tratto dall’omonimo romanzo (edito da Sperling & Kupfer), mostra i vari volti dell’amore. Natasha, per esempio, non crede nel destino, mentre Daniel vede la vita in rosa: diversissimi, eppure colpiti dallo stesso colpo di fulmine. What else?



7. La verità è che non gli piaci abbastanza (Netflix)

Vale a dire: la Bibbia dei sentimenti per dummies.

Da Jennifer Aniston a Ben Affleck: Hollywood s’inchina a quest’incrocio variegato di lovestory. Con una, sola, grande verità: chi ti ama ti segue, ti cerca e si fa trovare.Tutti gli altri millantano scuse, accampano alibi e tradiscono, spariscono e deludono. Ecco come riconoscere la differenza.



8. Blush (AppleTV+)

Altrimenti detto: Amore dell’altro mondo.

Questo film corto animato racconta la storia poeticissima di un incontro inaspettato. Il protagonista è un astronauta su un pianeta deserto a cui non pesa affatto la solitudine. O almeno così pensa fino all’arriva di una compagna che lo sorprende.



9. Amore e guinzagli (Netflix)

Ovvero: 50 sfumature d’Oriente.

I gusti sono gusti. Anche sotto le lenzuola. E infatti i due protagonisti scoprono di aver in comune alcune desideri e impulsi, ma soprattutto preferenze sessuali. La scoperta reciproca sembra non avere limiti o barriere…



10. Chiamami col tuo nome (Starzplay)

Per la serie: Gli ostacoli del cuore.

Il gioiellino di Luca Guadagnino è un romanzo di formazione intenso e vibrante. Elio (Timothée Chalamet) è un adolescente alle prese con il primo batticuore per Oliver (Armie Hammer) e così, tra una nuotata in piscina e una passeggiata in bicicletta, scopre la propria sessualità in un garbuglio di sentimenti e passione. In una cornice bucolica italiana a dir poco onirica.



vogue.it