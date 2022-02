“Grande Fratello Vip”, Lorenzo Amoruso in crisi con Manila Nazzaro: “Non ti riconosco più”

L’ex calciatore scrive un messaggio social alla compagna in cui ammette di volere del tempo per riflettere

Dopo quella tra Delia Duran e Alex Belli un’altra relazione scricchiola al “Grande Fratello Vip”: quella tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore ha infatti usato parole di forte delusione, in una storia Instagram, che mettono in discussione il suo rapporto con l’ex Miss Italia e inquilina della Casa. “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”, ha scritto il compagno della vip lasciando intendere, se non una rottura, sicuramente, una crisi in corso.



E dire che solo poche settimane fa proprio Amoruso aveva voluto mandare un messaggio d’incoraggiamento alla sua compagna scrivendole: “Mai e poi mai, nessuno della nostra grande famiglia ha avuto dubbi sulla tua integrità morale, la tua trasparenza, la tua sincerità, l’onestà e la bontà”.

Cosa sia successo nel frattempo e cosa abbia incrinato quella dichiarata fiducia in Manila non è chiaro e soprattutto coglie tutti di sorpresa.

Negli ultimi giorni poi l’ex calciatore era stato vicino alla Nazzaro per confortarla, anche dopo il suo confronto con Soleil Sorge in merito all’allontanamento che le ha viste protagoniste.

A deluderlo potrebbe però essere stato l’atteggiamento “poco combattivo” di Manila, dopo le brutte parole che Katia Ricciarelli le ha riservato parlando con Davide in seguito alle nomination pochi giorni fa.

Io ho fatto una scelta per te”, ha detto la Ricciarelli: “Che hai possibilità di andare avanti, ma lei che possibilità ha di andare avanti a 44 anni? Ha già il suo lavoro, la sua famiglia…”.

La non reazione di Manila e anzi, al contrario i suoi modi troppo accondiscendenti verso Katia, potrebbero aver irritato a tal punto Lorenzo da indurlo a scrivere quel messaggio pieno di parole di sconforto.