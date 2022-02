Francesco Arca, perché frequenta ancora l’ex Laura Chiatti

Francesco Arca è tornato a parlare del rapporto che ha con Laura Chiatti. I due sono stati legati sentimentalmente per circa tre anni oltre un decennio fa, oggi si frequentano ancora spesso e volentieri. Sono infatti diventati grandi amici. Parlando con il settimanale ‘Vero Tv’ lui ha spiegato: “Siamo stati fidanzati per tre anni. E dopo due anni dalla fine della nostra storia il nostro rapporto si è trasformato in una profonda amicizia che spesso ci spinge a trascorrere del tempo assieme”.



Ogni tanto qualcuno si lascia andare a commenti poco carini su questo legame, visto che sia Arca che la Chiatti hanno una famiglia (lui è legato a Irene Capuano, da cui ha avuto i figli Maria Sole e Brando Maria, lei è sposata con Marco Bocci, da cui ha avuto i piccoli Pablo ed Enea). Per loro si tratta di una cosa normalissima. Non danno peso alle chiacchiere. Il 42enne toscano ha aggiunto: “Qualcuno vedendo la mia famiglia assieme alla sua si è lasciato andare a commenti tipo: ‘Qui c’è qualcosa sotto!’. In realtà, di quei commenti né a me né a Laura è mai importato nulla. Non bisogna giustificarsi di fronte alla fortuna di aver visto trasformarsi un rapporto sentimentale in uno contraddistinto da un bene immenso”.



